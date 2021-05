Kena Mobile: le offerte fino a 100GB con meno di 10 euro al mese

A tenere alto il buon nome dei gestori virtuali ci pensa ancora una volta quello che è diventato ormai un colosso come Kena Mobile. Questo provider sta dimostrando pian piano di avere tante offerte a disposizione lungo l’intero arco dell’anno, proprio come quelle proposte ultimamente.

Si tratta di soluzioni che riescono a conciliare svariate richieste da parte del pubblico, come ad esempio contenuti e prezzi. Questi ultimi poi durano per sempre senza mai cambiare, non essendo soggetti a nessun tipo di rimodulazione futura. Le prove in questione sono direttamente qui sotto.

Kena Mobile offre le sue migliori promozioni: eccole qui

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: