Iliad continua il suo successo attestandosi tra gli operatori più apprezzati in Italia. Da subito aggressiva, ha mosso i suoi primi passi lanciando tariffe a prezzi incredibili. Ora si è leggermente allineata, mantenendo però il suo carattere. Iliad per il mese di maggio si propone con 3 fantastiche offerte disponibili online.

Spesso si è indecisi, più Giga o meglio risparmiare? Sarà abbastanza il traffico dati incluso o mi troverò a piedi prima del rinnovo? Per evitare questi dubbi ecco una guida pratica per attivare la tariffa giusta a seconda delle esigenze.

Iliad ecco quali delle sue 3 offerte è più adatta a te

Partiamo subito da quella che esclude in modo facile e veloce le altre due. Se non navigate con lo smartphone e lo utilizzate solo ed esclusivamente per telefonare allora questa è l’offerta che fa per voi, la promozione Iliad Voce a soli 4,99 euro include nel bundle:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale ;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile ; minuti e SMS illimitati in roaming nei Paesi Europei indicati sul sito ufficiale;

in roaming nei indicati sul sito ufficiale; 40 MB di traffico dati incluso in Italia ;

di traffico dati incluso in ; 40 MB di traffico dati in roaming nei Paesi Europei indicati sul sito ufficiale.

Ci sono però altre 2 offerte di Iliad. Qui potrebbe venire il dubbio in merito a quanti Giga potrebbero essere necessari. Questo perché si utilizza lo smartphone anche per navigare in internet. Meglio scegliere 100 GB di traffico dati e stare tranquilli, oppure potrebbero bastare 50 GB e risparmiare? Una domanda che la maggior parte degli utenti si fa perché non ha idea di quanti dati consuma in un mese. Ovviamente per chi usa lo smartphone come Hotspot o per guardare le proprie serie TV o film l’offerta giusta è questa, la promozione Iliad Giga 100 a 9,99 euro al mese include:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 GB di traffico dati incluso.

Il dubbio rimane se utilizzate internet un po’ per tutto, ma avete anche il WiFi a casa e non siete soliti guardare contenuti streaming in HD sullo smartphone. Allora in questo caso questa potrebbe essere l’offerta che fa al caso vostro, la promozione Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese che include:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 GB di traffico dati incluso.

Conclusione

In conclusione si può dire che Iliad offre 3 offerte per soddisfare tutte le esigenze. A parte il piano solo voce, le due tariffe che includono il traffico dati sono molto equilibrate. Una offre il doppio rispetto all’altra, quindi se seguirete le nostre indicazioni non dovreste avere problemi.

Tuttavia se volete scegliere quella più completa c’è l’offerta Iliad giusta per voi. A volte, per stare tranquilli, meglio non badare a spese.