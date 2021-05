Iliad: offerta da 100 giga con 5G in regalo, ecco quanto costa

Iliad sceglie ogni tanto di ricordare agli utenti qual è lo scopo del suo arrivo in Italia. Il gestore è infatti arrivato con lo scopo di battere la concorrenza ma a colpi di offerte di livello, piene di contenuti ma soprattutto piene di risparmio.

Questo è infatti il mantra di Iliad, gestore che in pochi anni ha raggiunto un traguardo incredibile: 7 milioni di utenti attivi. Ora si punta ad arrivare sempre più in alto, ancora una volta con le migliori promo della casa che questa volta sono state riproposte. In molti ricorderanno infatti gli scorsi mesi, quando Iliad aveva lanciato la promo da 100 giga. Questa è ancora disponibile sul sito ufficiale con i soliti contenuti e con lo stesso prezzo. Ricordiamo che è presente anche un regalo al suo interno.

Iliad: la Giga 100 è ancora disponibile per tutti gli utenti, ecco cosa include al suo interno

Una delle offerte che più di tutte hanno catturato l’attenzione del pubblico in cerca di un nuovo gestore è senza dubbio la Giga 100. Questa è infatti l’ultima soluzione proposta da Iliad per attirare verso di sé il pubblico, soprattutto a colpi di prezzo.

Quest’ultimo risulta infatti una vera e propria manna dal cielo se si pensa che dura per sempre tenendosi sotto i 10 euro al mese.

All’interno dell’offerta ci sono per tutti minuti senza limiti per chiamare tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga per navigare. Il 5G è gratuito e compreso nel prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre.