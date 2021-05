A volte sembra molto difficile per gli utenti individuare un’impostazione specifica nel menu Impostazioni del browser Chrome e gli sviluppatori sono a conoscenza del problema. Il team di Chromium sta lavorando ad una soluzione per risolvere questo problema. Infatti, un nuovo menù Impostazioni con interfaccia ridisegnata e suddiviso in piú categorie è stato individuato nella discussione degli sviluppatori di Chromium.org.

Presto, queste modifiche saranno disponibili sul tuo browser. Le modifiche si concentrano sul mostrare all’utente meno opzioni su una singola pagina e sulla diffusione dei vari sottomenu di Chrome, controllati da piú link sulla colonna di sinistra. La modifica è attiva nella build Canary giá da oggi.

Google Chrome: un nuovo aggiornamento arriverá presto

Puoi controllare tu stesso le modifiche andando su chrome: // flags / # settings-landing-page-redesign e cliccare su “Enabled”. Chrome è utilizzato da milioni di persone ogni giorno e, considerati i problemi dell’interfaccia utente, è utile sapere che il team di sviluppo sta lavorando per migliorarla.

Come sempre, le modifiche apportate alla build di Canary possono arrivare in versione ‘stabile’ o non. Ció significa che non vedremo sicuramente queste modifiche sul browser finale ma ci sono buone probabilitá. Questo perché le modifiche provengono da un direttiva interna e sembrano abbastanza semplici, quindi non dovremo aspettare troppo a lungo per vedere un aggiornamento di Chrome per gli utenti.

Nel frattempo, sappiamo che Microsoft e Google stanno lentamente aggiungendo nuove funzionalitá PWA per migliorare l’esperienza delle app Web su Windows e altre piattaforme. Per chi non lo conoscesse, le ‘Progressive Web App’, o PWA, é l’ultima tecnologia web che consente a chiunque di utilizzare i siti web come app native per dispositivi mobile o desktop.