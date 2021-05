Il nuovo volantino Esselunga appare essere davvero pieno di sconti, in particolare di un’occasione con la quale ogni utente potrà riuscire a risparmiare moltissimo, in confronto all’originario prezzo di listino.

La campagna promozionale, esattamente come già accaduto in passato, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, senza localizzazioni o limitazioni particolari. Gli utenti non potranno accedervi direttamente sul sito ufficiale, o da altre parti, ed è importante ricordare che il quantitativo di scorte messo a disposizione è estremamente limitato; in altre parole, il numero di modelli disponibili potrebbe terminare prima della scadenza della campagna stessa (prevista per il 26 maggio 2021).

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, riceverete in cambio codici sconto Amazon ed una lunga serie di offerte speciali.

Esselunga: quante occasioni nel volantino

Il volantino di Esselunga rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone, spendendo poco o niente, e godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Il modello coinvolto nella campagna è lo Xiaomi Redmi 9, un prodotto lanciato sul mercato nel corso del 2020, oggi acquistabile alla modica cifra di soli 99 euro (per quanto riguarda la variante da 64GB).

La specifica che lo contraddistingue da tanti altri è legata alla batteria, è difatti previsto un componente da oltre 5000 mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone dalla durata complessivamente incredibile. Per il resto è il classico modello di fascia medio-bassa, con processore octa-core, tre sensori nella parte posteriore e poco più.

Il volantino lo potete sfogliare nel dettaglio sul sito ufficiale, prima di decidere se è il caso di recarvi in negozio.