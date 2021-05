CoopVoce: nuove offerte EVO fino a 50GB a partire da soli 4 euro al mese

Sarebbe molto difficile trovare ad oggi un gestore che non offrisse contenuti di livello è un prezzo di favore. In realtà in Italia l’attitudine in questo momento verte proprio su questi criteri: offrire numerosi contenuti nelle promo ma soprattutto prezzi che rispecchino una grande convenienza.

Per verificare al meglio le promozioni lanciate sull’intero panorama della telefonia mobile bisogna prendere in considerazione anche i gestori di tipo virtuale. Tra questi i più interessanti sono senza dubbio quelli ormai finiti sulla bocca di tutti come ad esempio CoopVoce. Questo gestore che in passato non aveva raccolto grandi soddisfazioni, ha stravolto in seguito la sua strategia ottenendo molti frutti. Includendo nelle sue offerte contenuti a volontà e lasciando i prezzi molto bassi, CoopVoce sta accogliendo pian piano tanti utenti. Si tratta di offerte che avranno validità ancora per un po’, quindi bisogna affrettarsi per ottenerle subito.

CoopVoce: con pochi euro ecco le tre offerte EVO, ecco i dettagli

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS