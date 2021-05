CoopVoce sbanca con tre offerte speciali, si parte da 4 euro al mese

Da quando gli utenti hanno cominciato a prendere dimestichezza con i propri smartphone e quindi anche con tutto ciò che gli gravita intorno, le cose sono cambiate. Uno degli aspetti più valutati in assoluto è quello delle promozioni mobili da scegliere per il proprio dispositivo. Proprio per questo c’è grande attitudine al cambio gestore, soluzione che spesso proviene dall’insoddisfazione del cliente.

A rendere terreno fertile al pubblico in tal senso ci stanno pensando i gestori virtuali mobili, tra i quali non si può non notare la presenza di CoopVoce. Il famosissimo gestore virtuale è diventato uno dei migliori grazie ai suoi prezzi mensili ma soprattutto ai contenuti. Ancora una volta sul sito ufficiale è presente un trittico di offerte di grandissimo livello e dal prezzo molto basso. Si tratta di soluzioni che saranno disponibili molto probabilmente ancora per poche ore.

CoopVoce: le nuove offerte EVO del provider riescono a spazzare via la concorrenza con i prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS