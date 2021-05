L’operatore telefonico WINDTRE, il quale è nato di recente dalla fusione tra Wind e Tre, sta incominciando a selezionare mediante il suo ampio reparto di marketing diversi clienti a cui possono inoltrare una proposta davvero allettante da non farsi scappare. La suddetta consiste nell’andare a ricevere per ben 6 mesi addirittura 50 Giga di traffico dati aggiuntivi ogni trenta giorni. Dopo questo periodo di tempo, la promozione andrà a disattivarsi in automatico. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: l’operazione è stata fatta ad hoc per i clienti che usano poco la loro SIM

Di fatto, pare che questa particolare promozione sia stata pensata principalmente per i numeri le cui SIM sono state poco utilizzate ultimamente. L’avviso potrebbe probabilmente arrivarsi sia tramite SMS che mediante l’app ufficiale di WINDTRE, e il succitato potrebbe andare a recitare le seguenti parole:

“Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione.”

Ogni utente che andrà a ricevere questo messaggio, per andare ad accettare il tutto, dovrà obbligatoriamente dare all’operatore telefonico la sua risposta entro la sua data di scadenza, la quale sarà personalizzata. Invece, per quanto concerne i costi nel caso in cui c’è un superamento del numero di Giga disponibili e dettagli sul Roaming, potrete tranquillamente andare a controllare il sito web di WINDTRE.