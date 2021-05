Gli abbonati che intendono modificare il loro gestore possono beneficiare in questo mese di Maggio di importanti tariffe. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione dei loro clienti delle promozioni con chiamate senza limiti e Giga quasi no limits con costi da ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le quattro offerte da attivare a Maggio

La prima promozione da segnalare è quella di TIM. Il gestore lancia per i suoi nuovi clienti la TIM Gold Pro. Gli abbonati che scelgono tale tariffa riceveranno minuti senza limiti, SMS senza limiti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo a trenta giorni è di 7,99 euro.

L’altra importante iniziativa per chi intende modificare il suo piano è targato Vodafone. Il provider britannico rilancia la sua Special 100 Giga. Il pacchetto prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in rete. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre disponibile inoltre la tariffa di Iliad in alternativa a TIM e Vodafone. Il gestore francese propone al pubblico la sua Flash 100. Tutti coloro che desiderano attivare una SIM con il provider francese riceveranno consumi senza limiti più 100 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo mensile della Flash 100 sarà pari a 9,99 euro.

I clienti oltre a TIM, Vodafone e Iliad potranno anche scegliere la ricaricabile WindTre Star+. In questo caso, i consumi per il provider arancione prevedono minuti ed SMS infiniti con 70 Giga. Il costo di rinnovo per la ricaricabile di WindTre sarà pari a 7,99 euro.