Il nuovo volantino lanciato da MediaWorld raccoglie al proprio interno una infinità di sconti speciali, pensati appositamente per invogliare gli utenti ad acquistare i prodotti Apple, riuscendo nel contempo a risparmiare anche un pochino.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile direttamente nei punti vendita in Italia, senza distinzioni in termini regionali o tra le varie location, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, ad ogni modo, ricordiamo che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, le quali in genere ammontano a poco meno di 10 euro (al massimo).

Ricevete gratis sul vostro smartphone tutti i migliori codici sconto Amazon, riuscendo a scoprire anche tantissime offerte speciali, iscrivendovi al seguente canale Telegram dedicato.

MediaWorld: tutti gli sconti più interessanti del momento

Esattamente come nella soluzione appena terminata, anche in questo caso MediaWorld ha deciso di puntare dritta verso i prodotti Apple, cercando in tutti i modi di soddisfare gli utenti che da tempo li vorrebbero acquistare, ma li hanno sempre ritenuti troppo costosi.

I modelli mobile coinvolti nella campagna partono dal top di gamma del periodo, quale è l’iPhone 12 Pro Max, ponendolo a 1299 euro, per scendere a cascata sui 1099 euro dell’iPhone 12 Pro, i 729 euro dell’iPhone 12 Mini e per finire con i 679 euro dell’iPhone 11.

Nell’eventualità in cui foste interessati ai prodotti con sistema operativo Android, segnaliamo comunque la presenza di Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Oppo reno 4Z, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro e similari.