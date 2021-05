CoopVoce: le tre offerte da capogiro che partono da 4,50 euro al mese

Oltre ai classici gestori che di certo tutti conoscono per via delle tante pubblicità ma anche per la storia della telefonia italiana, ce ne sono alcuni che spesso passano in secondo piano. Stiamo parlando di provider virtuali, tra i quali si nascondono veri e propri portenti per quanto concerne la telefonia mobile.

Uno di questi è sicuramente CoopVoce, realtà che dal 2007 opera sul territorio italiano con fortune alterne. Inizialmente non erano ben viste le sue promozioni mobili, le quali erano colpevoli, secondo gli utenti, di offrire contenuti troppo esigui. In seguito, rivedendo la strategia e soprattutto implementando alcune novità, CoopVoce ha ottenuto un gran seguito. È infatti qualche anno che il gestore ha cominciato a macinare chilometri importanti al fine di raggiungere la vetta della classifica tra i gestori virtuali. Attualmente sul sito ufficiale ci sono poi tre offerte che dimostrano la crescita straordinaria dell’azienda, la quale propone il massimo a poco prezzo.

CoopVoce: le tre offerte EVO sono strepitose, ecco cosa comprendono

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS