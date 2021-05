Vodafone cerca uno spazio sempre più ampio nel settore della telefonia mobile. La compagnia inglese garantisce a tutti i clienti che effettueranno la portabilità del numero una serie di importanti promozioni low cost. Attraverso queste opzioni, Vodafone vuole contrastare gestori rivali come Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone sfida Iliad: la tariffa da non perdere con 100 Giga

La migliore tariffa del momento per gli utenti di Vodafone si chiama Special 100 Giga. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione telefonate senza limiti verso tutti, SMS verso tutti i numeri fissi e mobili e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è pari a 9,99 euro ogni mese.

Tra le condizioni per la sottoscrizione della Special 100 Giga vi è la necessità di aggiungere una quota extra e una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Gli utenti che scelgono questa tariffa però avranno un costo bloccato, almeno durante il primo semestre.

Sempre gli interessati potranno effettuare la richiesta di attivazione in uno store ufficiale di Vodafone. La possibilità di attivazione online per questa tariffa è riservata solo ed esclusivamente agli attuali clienti di Iliad.

In aggiunta alla vantaggiosa Special 100 Giga, i clienti che desiderano passare a Vodafone possono anche accedere alla Special 50 Giga. Anche in questa circostanza, gli utenti avranno accesso ad un pacchetto molto vantaggioso con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo di rinnovo mensile per la ricaricabile è di 7,99 euro.