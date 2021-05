Resident Evil Village è atteso anche dai giocatori PC dopo un iniziale annuncio di pertinenza per le piattaforme gaming Sony e Microsoft. Per aggiudicarsi la storyline degli eventi introdotti dal Capcom servirà una configurazione hardware minima. Il massimo si ottiene includendo le potenzialità del ray tracing possibili unicamente in presenza di alcune schede video. Ad ogni modo a seguire troviamo l’elenco completo dei requisiti minimi e consigliati dallo sviluppatore a meno di ulteriori modifiche volute dallo stesso in corso d’opera.

Requisiti Resident Evil Village PC

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco

Requisiti consigliati Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco



A breve saggeremo anche qualche video di gameplay e qualche anticipazione per un survival horror degno di nota. Che cosa ve ne pare? Riuscirete a giocare? Spazio ai commenti.