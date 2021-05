Il produttore cinese Oppo ha deciso di celebrare un evento molto importante per la Cina, ovvero lo sbarco su Marte del lander Tianwen-1. In particolare, ha presentato ufficialmente una versione molto particolare e potenziata del suo ultimo smartphone top di gamma, cioè il nuovo Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition.

Oppo presenta il nuovo Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Oppo ha dunque deciso di celebrare questo importante evento per la Cina con la presentazione di una versione dedicata del suo top di gamma. Come già accennato, si tratta del nuovo Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition e, dal punto di vista estetico e del design, presenta poche differenze con quella standard. La backcover posteriore guadagna infatti una nuova colorazione con tonalità sul grigio scuro e, in basso a destra, affianco al logo Oppo troviamo poi la scritta “Mars 2021 Utopia Planitia”.

Oltre a questo, lo smartphone può inoltre vantare la presenza di un tema grafico dedicato all’esplorazione su Marte e non solo. Nell’app della fotocamera sono stati infatti aggiunti alcuni filtri fotografici che rendono l’ambiente inquadrato simile a quello del pianeta rosso. Lo smartphone è stato infine potenziato, grazie alla presenza di ben 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e ben 512 GB di storage interno UFS 3.1. Il resto della scheda tecnica è invece uguale alla versione standard. Presenti quindi all’appello un ampio display AMOLED da 6.67 pollici in QHD+ e il SoC Snapdragon 888 di casa Qualcomm.

Prezzi e disponibilità

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition sarà disponibile all’acquisto per il solo mercato cinese ad un prezzo di circa 869 euro al cambio attuale. Per ora non ci sono informazioni riguardo il suo possibile arrivo presso altri mercati, anche se riteniamo che non sia molto probabile. Vi lasciamo qui in basso la nostra video-recensione della versione standard.