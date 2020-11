OPPO Find X3 sarà il primo smartphone ad essere dotato del rivoluzionario Full-path Color Management System, il primo sistema di gestione di colore per sistema operativo Android a supportare l’intera gamma DCI-P3 e la profondità di colore a 10 bit di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione.

OPPO Find X3 avrà il display più bello di sempre con questa tecnologia

Presentato il occasione dell’INNO DAY, il Full-path Color Management System verrà implementato per la prima volta con OPPO Find X3. Questo sistema adotta un algoritmo con specifiche elevate e hardware per registrare il colore durante la cattura che opereranno nella correzione della distorsione, la riduzione del rumore multi-frame e la super-risoluzione percettiva estrema. Il sistema supporterà anche sensori di immagine con modalità HDR Digital Overlap per colori brillanti anche nelle immagini scattate in controluce.

La procedura di calibrazione dello schermo di OPPO consente una precisione del colore professionale e digitale a circa 0,4 JNCD, fornendo così una visualizzazione sempre accurata. Oltre ciò, viene garantita la compatibilità della gamma cromatica regolando il DCI-P3 con il punto di bianco D65 al centro dello spazio colore, mentre la profondità di colore a 10 bit migliora ulteriormente il gradiente di colore per migliorare la qualità del contenuto visivo durante la creazione e il post-editing.

“Il colore ispira la creatività e influenza la nostra percezione della realtà. Ecco perché abbiamo migliorato ogni aspetto del sistema di gestione del colore per aggiungere immagini brillanti e di alta qualità a più aspetti della vita quotidiana” ha detto Bai Lang, product manager di OPPO.

“Sulla base delle eccezionali prestazioni cromatiche di Find X2 Pro, il nuovo Full-path Color Management System è stato meticolosamente sviluppato per supportare l’acquisizione di immagini a 10 bit e il formato HEIF. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri utenti un’esperienza del colore senza soluzione di continuità e sistematica, che scatena il desiderio dei creatori di contenuti di esplorare ed esprimersi pienamente“.

Questa è solo una delle incredibili tecnologie presentate da OPPO all’INNO DAY, l’evento dedicato all’innovazione e alle future tecnologie dell’azienda. Per scoprirle tutte consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.