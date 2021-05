Il volantino MediaWorld lanciato dall’azienda rientra nel mondo delle campagne promozionali di altissimo livello, poiché appare essere in grado di convincere ogni utente all’acquisto di nuovi prodotti, portando con sé prezzi molto più bassi del normale.

Il cliente che vorrà approfittare degli ottimi sconti pensati dall’azienda, potrà decidere di collegarsi direttamente al sito ufficiale (pagando però le spese di spedizione per la consegna a domicilio), oppure affidarsi ad uno dei tantissimi negozi disponibili sul territorio nazionale, senza distinzioni di alcun tipo.

Il Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi, è a disposizione di ogni cliente che supererà i 199 euro di spesa, a patto comunque che la finanziaria accetti la richiesta di prestito, anche in questo caso senza distinzioni in merito alla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Non perdete altro tempo, andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon del momento.

MediaWorld: sconti a più non posso per tutti

Gli sconti del nuovo volantino MediaWorld partono prima di tutto dal mondo Apple, in questo caso gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti, sebbene non siano così importanti quanto avremmo sperato. Gli smartphone in promozione rientrano tra iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Mini, con una cifra massima da spendere pari a 1299 euro. Volendo risparmiare il più possibile, il consiglio è di puntare direttamente verso l’iPhone 11, il cui prezzo sarà di 679 euro, e sarà ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni generali.

Naturalmente sono disponibili anche tantissimi altri prodotti in promozione, se volete conoscerli da vicino non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui sotto.