I clienti che andranno ad attivare una nuova SIM con Iliad anche nel mese di Maggio potranno scegliere la Flash 100. In questo caso, gli abbonati avranno a loro disposizione consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G. Per quanto concerne i prezzi mensili, gli utenti si troveranno a pagare una quota fissa di 9,99 euro.

Iliad, le opzioni extra per tutti i clienti con tanti Giga e costi contenuti

Il listino di Iliad non è però composto solo ed esclusivamente dalla Flash 100. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere una SIM con l’operatore francese infatti avranno anche la possibilità di accedere ad altre due tariffe storiche, come la Giga 50 e la Giga 40.

I clienti che optano per la Giga 50 riceveranno consumi senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è pari a 7,99 euro ogni mese. In aggiunta al pacchetto base, i clienti avranno anche la possibilità di attivare 5 Giga per il roaming dai paesi UE.

La seconda tariffa alternativa per gli utenti di Iliad è la Giga 40. In questo caso, al prezzo di 6,99 euro i clienti riceveranno telefonate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per navigare in rete.

Le due offerte in alternativa alla Flash 100 si attivano direttamente sul sito internet del provider francese. Necessaria una spesa extra di 10 euro per la ricezione della SIM.