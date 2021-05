Il volantino inedito lanciato da Expert permette ad ogni consumatore di godere di un risparmio notevole sui vari acquisti effettuati, avendo comunque la possibilità di accedere ad ottimi prodotti.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Trony, in questo caso gli ordini potranno essere effettuati, allo stesso identico prezzo, anche online sul sito ufficiale, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (da aggiungere al prezzo mostrato a schermo).

Expert: quanti sconti e che prezzi bassi

Tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, potranno ricevere in regalo il cosiddetto Smart Kit, ovvero una composizione di mouse + Microsoft Office, il cui valore commerciale complessivo si aggira attorno agli 88 euro. Per raggiungerlo non sarà necessario superare una determinata cifra, ma solo scegliere i modelli contrassegnati dall’apposito bollino.

Osservando da vicino le proposte legate alla telefonia mobile, notiamo la presenza di ottime soluzioni, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, attualmente commercializzato alla modica cifra di 849 euro, e considerato come uno dei best buy del 2021.

Chiaramente sono disponibili anche modelli più economici, ugualmente interessanti, dai prezzi inferiori ai 400 euro. Tra questi non possiamo trascurare la presenza di Motorola Moto G10, Oppo A74, Oppo A94, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9, Vivo y20s, Motorola Moto E7, Vivo Y70 e tanti altri ancora, tutti raccolti dettagliatamente nelle pagine sottostanti.