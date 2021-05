Per tutti coloro che hanno intenzione di attivare internet a casa con la linea fissa non possono perdersi questa incredibile offerta di Wind. Una fantastica promozione che oltre a includere chiamate illimitate, giga illimitati e modem per navigare, regala anche 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. L’offerta è valida fino al 17 maggio 2021 e, indicando sull’apposita pagina online il proprio numero di telefono, si verrà ricontattati direttamente da un operatore Wind. Più comodo di così! Meglio sbrigarsi!

Wind Super Fibra: ecco l’offerta che ha davvero tutto incluso

Wind Super Fibra è attualmente l’offerta più interessante di WindTre per la connessione rete fissa di casa. Il bundle, ad un prezzo bloccato di 26,99 euro al mese, include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada; Giga illimitati per la navigazione ultra veloce con Fibra 1000 ;

per la navigazione ultra veloce con ; Giga illimitati di traffico dati attivabili fino ad un massimo di 3 SIM con Wind Unlimited Special a soli 9,99 euro al mese;

di traffico dati attivabili fino ad un massimo di con a soli 9,99 euro al mese; modem di ultima generazione incluso;

di ultima generazione incluso; tecnologia per lo streaming e il gioco on-line a massime prestazioni.

Amazon Prime in regalo

Un’iniziativa davvero fantastica quella di Wind. Sottoscrivendo l’offerta Super Fibra entro il 17 maggio 2021 tutti i clienti avranno diritto a ricevere 12 mesi di abbonamento gratuito a Amazon Prime. E chi è già abbonato? Nessun problema, anche chi ha già attivo Amazon Prime riceverà 12 mesi in regalo sul suo account.

Wind non fa mancare nulla ai suoi clienti. Con Amazon Prime si ha accesso a film, serie TV, giochi, musica ed ebook. Inoltre con Amazon Photos si ha a disposizione uno spazio cloud illimitato per archiviare tutte le proprie foto rendendole così disponibili su ogni dispositivo.

Continua a stupire l’operatore arancione che ha anche dedicato alcune offerte per giovani e anziani. In questo modo Wind è andato incontro alle esigenze di queste due categorie davvero speciali. Tornando a Super Fibra recandosi sulla pagina dedicata di Wind bisognerà inserire nell’apposita sezione il proprio numero di telefono, accettare le condizioni e poi cliccare su “Ti Chiamiamo Noi“. Wind ha anche indicato il numero di telefono dal quale l’utente sarà contattato.