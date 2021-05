Pare che la tanto attesa release ufficiale di HarmonyOS stia per arrivare: la versione stabile di HarmonyOS 2.0 dovrebbe essere lanciata il prossimo mese, stando a quanto dichiarato su Weibo.

La nuova versione dovrebbe essere accompagnata anche da due nuovi tablet, Huawei MatePad 2 e MatePad Pro 2, che dovrebbero essere presentati ufficialmente il 2 giugno ed essere venduti in Cina a partire dal 10 giugno. Scopriamo maggiori dettagli.

HarmonyOS debutterà ufficialmente nel mese di giugno 2021

Indiscrezioni aggiornate vedono i due nuovi MatePad essere equipaggiati di schermi con diagonali da 12,2 e∫. Il secondo dovrebbe essere alimentato da un processore Kirin 9000 e montare PadOS, una versione di Harmony personalizzata per offrire una migliore esperienza su tablet. Questo dispositivo dovrebbe inoltre supportare la ricarica rapida a 40 Watt e la ricarica wireless a 27 Watt e non è esclusa una variante con modulo 5G.

Ma ci saranno altri due dispositivi che accompagneranno il lancio del nuovo sistema operativo di Huawei: parliamo di Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, due smartwatch che monteranno HarmonyOS con una UI completamente rivisitata, avranno il supporto alla eSIM per l’utilizzo dei dati mobili, che permetterà l’utilizzo di WeChat e altre caratteristiche, offrendo molte più funzionalità rispetto alla serie Watch GT a discapito, inevitabilmente, della batteria.

HarmonyOS dovrebbe girare entro la fine dell’anno su 300 milioni di dispositivi stando a quanto dichiarato da Huawei, e se è vero che questa cifra tiene conto sia dei dispositivi sui quali arriverà preinstallato che di telefoni e tablet che lo vedranno arrivare in sostituzione di Android tramite aggiornamento, vedremo se la società riuscirà a mantenere l’ambiziosa promessa. Non ci resta che attendere ancora un mese per scoprirlo.