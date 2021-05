Probabilmente tutti conosceranno Discord, la piattaforma per desktop e dispositivi mobile che ti permette di rimanere in contatto con i tuoi amici tramite canali. Chiunque puó creare il suo canale, gestendo sia le stanze vocali che quelle testuali. Mentre il servizio festeggia il suo sesto compleanno questa settimana, il team di sviluppo sta apportando un bel pó di modifiche al suo design.

Per gli utenti, questo cambiamento non porterá nessun cambiamento. Tuttavia, potresti vedere presto la piattaforma in nuove vesti. L’azienda infatti sta perfezionando l’aspetto esistente e le modifiche piú interessanti riguardano il logo discord. Il simpatico robot chiamato Clyde fa parte della famiglia Discord dalla sua nascita e rimarrá lí anche dopo questo aggiornamento.

Discord ha apportato leggere modifiche al logo

Discord sta modificando la sua combinazione di colori, oscurando il suo marchio di fabbrica “Blurple”. Mentre Blurple è la chiave del look della piattaforma, l’azienda sta rinnovando il resto dei suoi colori, esaltando alcune tonalitá e introducendo una nuova tonalitá di rosso. Potresti inoltre aver notato un leggero spostamento dello sfondo del logo.

Anche il nome “Discord” viene rinnovato con un nuovo font, creato appositamente per corrispondere allo stesso tipo di sensazione che si ottiene dalle nuove linee di Clyde. Le nuove modifiche sono giá attive e dovresti iniziare a vedere i cambiamenti che iniziano ad apparire nell’interfaccia utente di Discord.

Per festeggiare il suo sesto compleanno, la societá sta annunciando alcune nuove funzionalitá, tra cui una in arrivo a giugno per aiutare le persone a scoprire le nuove stanze audio simili a Clubhouse chiamate Stage Channels. La nuova funzione “Stage Discovery”, invece, ti consentirá di visualizzare un feed di canali pubblici che potrebbero interessarti.

Puoi ascoltare l’audio di uno Stage Channel direttamente dal feed e, se lo desideri, puoi entrare nella stanza in modo da poter far parte del pubblico. Mentre sei in una stanza pubblica, potresti anche vedere un collegamento per unirti al server Discord in cui é ospitato lo Stage Channel.