L’ultimo aggiornamento di Discord su iOS aggiunge una nuova opzione per semplificare il salvataggio delle immagini dagli incorporamenti di Twitter. La funzione sarà utilissima per chi desidera salvare i meme dai tweet rilasciati nel server. Oppure, come cita il log delle modifiche per la versione 60.0 dell’app per iOS, “I poteri per rubare meme stanno per diventare super saiyan”.

Per usarlo, premi a lungo sul tweet in questione, quindi seleziona “Salva immagine”. È molto più semplice delle soluzioni alternative che le persone erano precedentemente costrette a utilizzare. Non si fa menzione della funzionalità per le app Windows o Android del servizio, che hanno entrambe ricevuto aggiornamenti questa settimana.

Discord si aggiorna, ecco le nuove funzioni

Tuttavia, su Android sembra già essere possibile salvare le immagini dai tweet toccando l’immagine per renderla a schermo intero, e poi utilizzando il pulsante di download nella parte superiore dello schermo. Sebbene la nuova funzione iOS ti consenta di scaricare immagini statiche, non sembra funzionare con le GIF.

Oltre alla nuova funzionalità per i meme, Discord ora supporta la condivisione dello schermo mobile su iPad. Non è chiaro se le stesse funzionalità saranno rilasciate a breve anche per Android. La società non ha rilasciato commenti in merito, quindi per gli utenti Android non resta che aspettare. Puoi leggere il log delle modifiche completo nel menu delle impostazioni di Discord su desktop e dispositivi mobili.

Nel frattempo, qualche settimana fa Discord ha bandito il server r / WallStreetBets, ma ciò non ha impedito a centinaia di migliaia di membri di formare almeno due nuovi server in cui hanno continuato a pompare azioni come GameStop, AMC ed altri.