CoopVoce: con 4,50 euro al mese ecco una delle tre promo EVO

Sono talmente tanti i gestori che a volte dimenticarsene qualcuno potrebbe essere lecito se state cercando un nuovo gestore. A rivestire grande importanza, oltre alle solite azienda, ci sono tante altre realtà che pian piano hanno acquisito il loro posto.

CoopVoce ad esempio, tenendo conto dei gestori virtuali, risulta uno dei più attivi attualmente, soprattutto da due anni a questa parte. Il provider infatti è stato in grado di scoprire nuove necessità, le quali infatti erano state richieste indirettamente dagli utenti. In molti non sottoscrivevano le promo di CoopVoce a causa dei pochi contenuti presenti. Per questo la strategia è stata rivisitata e rivoluzionata, portando nuove offerte ma soprattutto nuovi contenuti e prezzi. La dimostrazione attuale sta proprio nelle promo disponibili sul sito ufficiale, le quali prendono il nome di EVO. Sono tre offerte diverse ma appartenenti alla stessa famiglia che si distingue per convenienza ed utilità.

CoopVoce: le nuove EVO sono ancora disponibili con gli stessi prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS