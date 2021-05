Vodafone: questa volta non ha alcuna pietà, le nuove promo spaventano gli avversari

Ricordate la vecchia promozione dell’operatori rosso che fece impazzire tutti? Sì, stiamo parlando di Vodafone Special Minuti 50 Giga (perfetta per i provenienti da TIM). Siamo felici di comunicarvi che è tornata per offrirvi la migliore esperienza di tutti i tempi. In essa, a soli 12,99€ al mese, troviamo: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi o mobili, e 50GB di traffico dati da utilizzare in ogni momento. Ovviamente il gestore non si ferma qui, anzi. Continuate a leggere e capirete a cosa ci riferiamo.

Vodafone: Maggio ospita le nuove promo

Fino ad ora abbiamo parlato delle promo adatte a tutti coloro che provengono da TIM. E gli altri utenti? Non vi preoccupate, Vodafone ha pensato a tutti.

VODAFONE SPECIAL 50 Digital Edition (ILIAD)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 7€ al mese

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 100 Digital Edition (ILIAD)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

100GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.99€ al mese (prezzo bloccato per 24 mesi)

Happy Black GRATIS

NOW TV Cinema GRATIS per 6 mesi

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 50 Digital Edition (FASTWEB)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 7€ al mese

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 100 Digital Edition (FASTWEB)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

100GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.99€ al mese (prezzo bloccato per 24 mesi)

Happy Black GRATIS

NOW TV Cinema GRATIS per 6 mesi

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 50 Digital Edition (POSTEMOBILE)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 7€ al mese

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 100 Digital Edition (POSTEMOBILE)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

100GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.99€ al mese (prezzo bloccato per 24 mesi)

Happy Black GRATIS

NOW TV Cinema GRATIS per 6 mesi

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 50 Digital Edition (ALTRO OPERATORE)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 7€ al mese (9.99€ per il prezzo garantito per 24 mesi)

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 100 Digital Edition (ALTRO OPERATORE)

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

100GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso

COSTO: 9.99€ al mese (prezzo bloccato per 24 mesi)

Happy Black GRATIS

NOW TV Cinema GRATIS per 6 mesi

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA (reso entro 14 giorni)

VODAFONE SPECIAL 50 Digital Edition (KENA MOBILE)