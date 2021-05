Trony torna a fare letteralmente impazzire gli utenti con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, la perfetta occasione per accedere a prezzi sempre più bassi e sconti fortissimi, in grado di rendere la vita più semplice alla maggior parte di noi.

Il volantino, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile ovunque in Italia, senza limitazioni territoriali o vincoli particolari che ne permettono l’accesso ad una determinata porzione di utenti. In aggiunta, gli acquisti non potranno essere completati direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa, ma solo nei punti vendita fisici.

Trony: attenzione agli sconti, sono incredibili

Gli sconti del volantino Trony riescono pienamente a soddisfare tutte le richieste degli utenti, garantendo nel contempo un risparmio praticamente senza precedenti, in quanto promettono uno sconto del 50% sull’acquisto di un qualsiasi prodotto.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato è necessario prima di tutto scegliere un grande elettrodomestico, dal prezzo minimo di 399 euro, oppure un televisore, il cui costo deve superare i 699 euro.

Fatto questo, basterà aggiungere al carrello un qualsiasi prodotto, senza distinzioni o limitazioni particolari, per ricevere in cambio uno sconto del 50% sul listino del meno caro. Per comprendere al meglio il funzionamento, facciamo un piccolo esempio; ipotizziamo di aver acquistato uno smartphone da 600 euro ed un televisore da 800 euro, per un totale da 1400 euro. In cassa il dispositivo mobile passerà a 300 euro, permettendo così di pagare complessivamente 1100 euro, al posto dei suddetti 1400.