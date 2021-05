Bennet rinnova la propria campagna promozionale, cercando di accontentare il maggior numero di utenti possibili, raggiungendo difatti tutti coloro che da tempo vogliono risparmiare sull’acquisto della telefonia, o dell’elettronica generale.

L’accesso agli sconti, come al solito, è possibile solamente presso i punti vendita fisici, ciò sta a significare che non sarà possibile risparmiare sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. E’ presente anche il Tasso Zero, ovvero la possibilità di raggiungere il pagamento rateizzato senza interessi, tramite il proprio conto corrente bancario.

Bennet: i migliori prodotti in promozione

Gli utenti che risparmieranno maggiormente con Bennet saranno coloro che da tempo vorrebbero acquistare un prodotto di casa Apple, all’interno della campagna sarà infatti possibile trovare svariati modelli con cui confrontarsi, a prezzi complessivamente accessibili.

Lo smartphone in promozione è l’Apple iPhone 11, in vendita da ormai più di un anno, rappresenta un buonissimo punto di partenza per coloro che vogliono avvicinarsi al brand senza spendere troppo. Al momento, la versione da 128GB di memoria interna, potrà essere acquistata con un esborso finale di 599 euro.

Lo step successivo per addentrarsi nell’ecosistema aziendale, consiste nell’acquisto dell’Apple iPad 10.2, in versione solo WiFi con 128GB di memoria interna, a 299 euro, con l’aggiunta della cuffie Apple AirPods di ultima generazione. Un insieme di sconti molto vario ed apprezzato, che vi permetterà di scoprire le migliori occasioni e godere di prodotti di altissima qualità. Le informazioni sono raggiungibili direttamente nelle pagine che trovate nel nostro articolo.