I nuovi tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S7 hanno ricevuto un importante aggiornamento che punta ad ottimizzare in maniera mirata alcuni comparti software. Un update che non contiene soltanto le patch di sicurezza relative al mese di aprile 2021 ma anche nuove funzionalità nella sezione camera. Ma i miglioramenti sono evidenti anche altrove. Ecco che cosa è stato segnalato per gli utenti delle versioni S7 ed S7+ dei Samsung Tablet.

Grande Update Samsung Galaxy Tab S7 ed S7+

Un aggiornamento Samsung di un certo peso quello che contraddistingue i firmware T87*XXU2BUD2 (Tab S7) o T97*XXU2BUD (Tab S7+). Ben 950 MB accorpano un changelog davvero ragguardevole al cui interno si trova il seguente elenco di modifiche:

Migliore usabilità dei dispositivi di input esterni

Supporto riconoscimento sensibilità alla pressione S Pen quando in uso per secondo schermo

quando in uso per secondo schermo Migliore usabilità del multi-window

Supporto funzione registrazione schermo in modalità DeX

in modalità DeX Miglioramenti delle funzioni fotografiche Ritratto Aggiunta di effetti mono high/mono low e background Scatto singolo Aggiunta di 2 nuovi filtri video Aggiunge effetti mono alto/mono basso e di sfondo Possibilità di iniziare a registrare con il palmo Supporta la funzione dell’effetto di fondo durante le videochiamate



Importanti quindi gli aggiustamenti del multimedia camera già giunti all’attenzione degli users di Samsung Galaxy S20 sul finire di Marzo 2021. Adesso arriva anche per questi tablet favolosi che lo ricevono via OTA inizialmente in distribuzione in Belgio e nei Paesi Bassi. Fateci sapere se avete iniziato a riceverlo anche in Italia a bordo dei vostri dispositivi. Lasciateci pure un vostro riscontro.