Tenevi pronti perché alcuni degli eroi visti nei film d’azione degli anni ‘80 stanno per arrivare nel franchise di Call of Duty. Parliamo di John McClane e John Rambo, entrambi in arrivo sia su Call of Duty:Warzone che su Black Ops Cold War. A quanto pare, i due iconici personaggi saranno anche in arrivo su Call of Duty Mobile.

Gli eroi arriveranno nel gioco e saranno disponibili per gli utenti come parte dell’aggiornamento di metá stagione della terza stagione. Abbiamo giá un’idea di come appariranno in gioco poiché Activision ha pubblicato alcune immagini teaser sui suoi social media prima della rivelazione ufficiale. Se ve lo state chiedendo, l’aggiornamento dovrebbe arrivare il 20 maggio.

Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War e Mobile riceveranno i due personaggi

Rambo e McClane arriveranno – grazie, Activision – con le loro armi iconiche che saranno introdotte nella serie di titoli Call of Duty. Vedremo l’arco compound di Rambo con la possibilitá di utilizzare frecce esplosive. John McClane, invece, sará piú tradizionale poiché è noto per la sua pistola e la mitragliatrice. I fan hanno condiviso online le foto dei due personaggi nel gioco, anche se alcuni di essi notano che i modelli sembrano un pó “strani”.

Le sorprese non finiscono qui. Per finire in bellezza, l’aggiornamento introdurrá Nakatomi Plaza, il famoso edificio degli uffici in cui si svolge Die Hard. Nell’immagine teaser mostrata da Activision si puó notare chiaramente il riferimento al film. L’edificio era il sito di battaglia di McClane e una banda di terroristi guidati da Hans Gruber. Potremmo anche aspettarci di vedere una possibile mappa di gioco. Purtroppo, al momento non ci sono maggiori dettagli ma manca poco piú di una settimana per l’arrivo dell’aggiornamento tanto atteso.