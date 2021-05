Sembra che Sony abbia ancora tante novitá da scoprire per la sua console di ultima generazione. La societá sta introducendo due nuove varianti di colore per il suo controller DualSense per PlayStation 5. Non dovrai aspettare molto per acquistare una delle nuove variante poiché il gigante del gaming ha affermato che i due nuovi colori, Midnight Black e Cosmic Red, saranno disponibili da giugno 2021.

Il concetto di base su questi nuovi colori é la galassia, la quale contiene una vasta gamma di elementi nell’universo. Infatti, la variante Midnight Black include due diverse tonalitá di nero e grigio chiaro, quasi come se volesse imitare il cielo notturno. Anche il controller Cosmic Red gioca con i colori allo stesso modo, presentando una vernice bicolore.

DualSense PS5: il prezzo per le nuove varianti è ancora un mistero

Secondo Sony, il design è ispirato dalle tonalitá di rosso vivaci che si possono trovare in tutto l’universo. É la prima volta che la societá rilascia due varianti per il suo controller PlayStation. La coppia di controller DualSense con i nuovi colori hanno design simili con differenze minime legale alla scelta dei colori. É presente un tocco di blu in entrambi i colori ed i colori dei pulsanti si alternano tra rosso e nero.

Se non avete ancora provato il nuovo controller wireless DualSense per PlayStation 5 – o se siete in attesa di riceverlo -, sappiate che è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco impressionante per gli utenti. Esso offre molti miglioramenti rispetto ai controller precedenti grazie soprattutto ai feedback tattili e i trigger adattivi. Infatti, il controller é stato un enorme successo poiché fornisce un’eccellente esperienza di gioco su PlayStation 5.

Non si conoscono ancora i prezzi delle due nuove opzioni di colore, ma probabilmente partiranno da un prezzo base di 69,99 euro.