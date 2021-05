Sky sta per salutare la Serie A. Durante il prossimo triennio, il massimo campionato calcistico sarà infatti un’esclusiva di DAZN, dopo la turbolenta assegnazione dei diritti in questa primavera. Senza la Serie A, Sky potrebbe perdere un asset strategico per il futuro della tv satellitare. Ecco quindi che la media company si concentra sul lancio della Fibra Ottica.

Sky, cosa cambia tra lo stop alla Serie A e la Fibra ottica

Già da alcuni mesi in Italia, così come nel Regno Unito e in Irlanda, è presente il provider Sky WiFi. La media company propone una serie di tariffe per la telefonia fissa: le migliori offerte sono ovviamente dedicate a tutti gli utenti che hanno dimostrato fedeltà negli anni nel corso degli anni. Per accedere alle tariffe esclusive di Sky basta completare la propria iscrizione alla piattaforma Extra.

Le offerte contemplate da Sky per la Fibra ottica sono due. Gli abbonati che hanno almeno un anno di abbonamento all’attivo avranno a loro disposizione tre mesi gratuiti per la telefonia fissa. Disponibili inoltre sei mesi a costo zero per chi è cliente di Sky dal almeno sei anni.

Le tariffe per la Fibra ottica di Sky non guardano soltanto ai vecchi clienti, ma anche ai possibili nuovi abbonati con una serie di vantaggiose offerte. In aggiunta alle tariffe per la tv satellitare, Sky ora presenta promozioni all inclusive con Fibra ottica e tv. Al prezzo di 39,99 euro, l’attuale pacchetto base prevede i canali di Intrattenimento e la connessione internet con le velocità della Fibra ottica.