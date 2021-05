Gli sconti attivati da Euronics vogliono in tutti i modi cercare di guadagnare nuovamente il posto che gli spetta nel cuore dei tantissimi consumatori in Italia alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare il più possibile.

Fino al 2 giugno, infatti, sono disponibili tantissimi prezzi bassi veramente convenienti, ricordando ad ogni modo che gli acquisti però potranno essere completati esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, non sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. Il Tasso Zero, inoltre, è parte integrante del volantino, poiché promette la possibilità di iniziare a pagare da Ottobre 2021, previo superamento dei 199 euro di spesa, ed accettazione del finanziamento da parte della finanziaria.

Euronics: il volantino continua a sorprendere

Il volantino Euronics è assolutamente sorprendente, osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, possiamo scovare qualche piccola occasione molto allettante.

Tra e migliori annoveriamo Xiaomi Mi 11 Lite a 449 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro o Redmi Note 10 5G a 329 euro, Realme 8 5G a 249 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Motorola Moto E6 a 99 euro, Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A21s a 149 euro, Galaxy A02s a 129 euro, Oppo A94 a 369 euro, Oppo A74 a 299 euro, Oppo A54 a 269 euro o Oppo A15 a 139 euro.

I prezzi sono bassi, lo ammettiamo, ma si possono comunque scovare discrete occasioni che vi aiuteranno davvero a spendere molto meno del previsto.