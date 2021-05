MediaWorld abbatte letteralmente i prezzi dei prodotti in vendita, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad una infinità di sconti molto interessanti, con i quali risulta essere semplicissimo pensare di risparmiare.

L’acquisto, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, non risulta essere minimamente limitato ai soli punti vendita sparsi per il territorio, ma sarà effettivamente raggiungibile anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, tuttavia, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendo una cifra variabile del valore massimo di 9,99 euro (al prezzo mostrato a schermo).

Sul nostro canale Telegram ufficiale, inoltre, potrete anche scoprire un elenco aggiornato di offerte Amazon, con tantissimi codici sconto gratis. Correte ad iscrivervi subito.

MediaWorld: tanti sconti con il SottoCosto

La natura di SottoCosto della campagna promozionale di MediaWorld spinge i prezzi ad un livello molto più basso del normale, a tutti partendo dall’ormai classico focus sui dispositivi di casa Apple.

In questo caso il cliente si ritrova a poter acquistare un prodotto a scelta tra iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 11, pagandoli una cifra oscillante tra 1299 euro ed i 679 euro necessari per quest’ultimo.

Volendo invece pensare di risparmiare al massimo, l’occhio cade sui prodotti più economici con sistema operativo Android, tra questi spiccano soluzioni interessanti, quali possono essere rappresentate da OnePlus Nord N10 5G, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite o anche un buonissimo Samsung Galaxy A12.

Il volantino MediaWorld chiaramente non si ferma qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna dovete aprire le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo.