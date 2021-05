Continua la guerra all’ultimo sangue, o meglio all’ultimo ex cliente. Ogni operatore telefonico cerca di utilizzare ogni arma per far tornare a sé chi ha deciso di abbandonarlo. Questa è la volta di WindTre che sta mettendo in crisi diversi suoi ex clienti proponendo 2 incredibili offerte. Ecco tutti i dettagli di queste tariffe in pieno stile winback.

Continua l’assalto di WindTre per recuperare i suoi ex clienti

Continua l’assalto di WindTre, la speranza è quella di ingolosire e così recuperare più ex clienti possibili. Purtroppo le politiche degli operatori telefonici in genere non premiano i clienti più fidati che spesso, per migliorare le loro condizioni commerciali, si trovano costretti a cambiare operatore.

E così, dopo qualche tempo, torna all’attacco il vecchio che vuole recuperare terreno rubatogli dal nuovo. Ora sta all’utente decidere se tornare tra le braccia di WindTre scegliendo una di queste 2 offerte winback o continuare a fare l’offeso.

GO 100 MAX+ 5G Easy Pack

Partiamo dall’offerta golosa, quella che offre di più: la WindTre GO 100 MAX+ 5G Easy Pack. Ecco cosa include questa promozione per tutti gli ex clienti contattati dall’operatore che decidono di ritornare:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile;

verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile; 200 SMS verso tutti;

verso tutti; 100 GB di traffico dati sotto copertura 5G.

Tutto questo WindTre lo regala a soli 11,99 euro al mese con addebito diretto su conto corrente, carta di credito o carta prepagata. L’attivazione sarebbe di 49,99 euro che può essere azzerata solo se il cliente sottoscrive l’offerta con un vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro una tantum.

GO 50 MAX+ 5G Easy Pack

Continuiamo con l’offerta per chi non ha necessità di avere a disposizione molti Giga di traffico internet inclusi. Si tratta della seconda opzione per gli ex clienti: WindTre GO 50 MAX+ 5G Easy Pack. Ecco cosa è incluso nel bundle:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile;

verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile; 200 SMS verso tutti;

verso tutti; 50 GB di traffico dati sotto copertura 5G.

Il prezzo è identico alla GO 100 e corrisponde a 11,99 euro al mese. Unica differenza sta nell’attivazione che è gratuita. Il costo della SIM è di 10 euro una tantum.

