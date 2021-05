Nel suo primo video di aggiornamento per sviluppatori di Overwatch, il nuovo direttore Aaron Keller ha detto che Blizzard mostrerá il PvP di Overwatch 2 durante un live streaming che avrá luogo il 20 maggio. Lo stream presenterá Keller, insieme al lead designer Geoff Goodman, l’art director Dion Rogers e altri membri del team di sviluppo. Mostreranno nuove mappe ed alcuni cambiamenti che verranno apportati in Overwatch 2.

“Tutto ció che mostreremo é in fase di sviluppo; parleremo del PvP di Overwatch 2 piú avanti nel corso dell’anno”, ha detto Keller. Ció significa che il team di sviluppo ha molto altro in arrivo. Keller ha anche rivelato che gli sviluppatori prenderanno parte ad un AMA su Reddit per discutere degli ultimi cinque anni di Overwatch. Si spera che non sará solo una lezione di storia e che saranno condivisi piú informazioni sullo sviluppo di Overwatch 2.

Overwatch 2: ne sapremo di piú la prossima settimana

Con gli aggiornamenti degli sviluppatori di Overwatch sará interessante dare un occhiata a cosa possiamo aspettarci dal prossimo capitolo del tanto amato gioco Blizzard. Sará importante mostrare ai fan qualche caratteristica del prossimo titolo e dare loro un assaggio di ció che possono aspettarsi anche sul lato competitivo. Naturalmente, non aspettatevi una data di uscita poiché probabilmente é ancora troppo presto per parlarne. Il gioco, infatti, non dovrebbe uscire prima del 2022.

Overwatch 2 è stato annunciato per la prima volta al Blizzcon 2019 e non dovrebbe essere rilasciato durante l’anno. Speriamo che Blizzard sia piú aperto sullo sviluppo in futuro e che condivida con i fan ulteriori informazioni sul titolo in sviluppo per non perdere l’entusiasmo dei fan.