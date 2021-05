È in atto una nuova “battaglia dei browser” e, questa volta, il protagonista sembra essere Microsoft Edge. Il browser di Microsoft è da tempo impegnato in una lotta per il primo posto insieme a concorrenti come Google Chrome e Mozilla Firefox. Come notato da Techdown, ora chiunque cerchi di scaricare il software di installazione per ottenere Firefox sul proprio dispositivo verrá bloccato da Edge stesso.

Il sito ha segnalato che un numero di utenti ha visualizzato un popup di avviso durante il download del programma di installazione di Firefox utilizzando Edge. La schermata dice: “Firefox Installer.exe è stato bloccato perché potrebbe danneggiare il tuo dispositivo”. In questo modo, gli utenti potevano solo fare clic per visualizzare ulteriori dettagli anziché continuare con il download.

Microsoft Edge: la quota di mercato é in discesa

A quanto pare, tutte le versioni del programma di installazione di Firefox, incluse quelle beta, dev e nightly, sono interessate dal “blocco”. Su Reddit si sono parecchi post che descrivono i problemi di download. Alcuni utenti sono stati in grado di scaricare e installare Firefox utilizzando Edge dopo aver disabilitato Microsoft Defender SmartScreen. Esso è un programma che monitora i file scaricati e li confronta con minacce note.

Per questo motivo, non é consigliabile disabilitare SmartScreen in quanto potrebbe lasciare il sistema aperto agli attacchi. Dal suo lancio a gennaio 2020, Microsoft Edge ha lentamente aumentato la sua quota di mercato rispetto ai browser rivali. L’introduzione di funzionalitá uniche come le schede verticali e di scorrimento, un generatore di password ed uno strumento di confronto dei prezzi si sono rivelate popolari tra gli utenti.

Tuttavia, i dati recenti di Statcounter hanno rivelato che la quota di mercato di Edge è diminuita di mese in mese per la prima volta dopo quattordici mesi consecutivi di crescita. Edge rimane meno popolare di Google Chrome, che detiene il 64,47% del mercato e Firefox al secondo posto con il 3,59%.