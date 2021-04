Per chiunque cerchi un browser web diverso per Android, Microsoft ha una nuova offerta. Mentre per molte persone è sorprendente che la societá abbia impiegato cosí tanto tempo per produrre una versione Android di Edge, il rilascio improvviso di questa versione è probabilmente piú sorprendente.

Di punto in bianco, una versione anteprima di Microsoft Edge è apparsa in Google Play, offrendo agli utenti Android una nuova opzione per la navigazione sul Web. Basato sul motore Chromium, Edge Canary è disponibile al download in questo momento.

Microsoft Edge per Android é disponibile al download su Google Play

L’arrivo della versione Android è un’ottima notizia per chiunque voglia rimanere nell’ecosistema di Edge quando si passa ai dispositivi mobile. Il browser funziona in grande parte come ci si aspetterebbe ed é possibile sincronizzare i dati di navigazione tra i dispositivi. Ció significa che puoi iniziare a navigare sul Web dal tuo PC e riprendere facilmente sullo smartphone grazie alla sincronizzazione delle schede aperte.

Altre funzionalitá trovate in questa prima versione di Edge per Android includono la traduzione basata su Bing, la prevenzione del tracciamento, il filtro Microsoft Defender Smartscreen ed una scelta tra temi chiari e scuri. Non c’è ancora il supporto per le estensioni del browser e non è chiaro se questo cambierá. Poiché si tratta di una build di anteprima, è possibile che questa prima versione per Android non sia del tutto stabile.

Se vuoi essere uno dei primi a vedere in anteprima le novitá del nuovo browser, puoi scaricare Edge per Android direttamente da Google Play. Microsoft sta cercando feedback da chiunque lo installi, quindi potrai sicuramente essere utile per la societá provando il nuovo browser.