La casa automobilistica Audi ha da poco comunicato l’avvio degli ordini anche in Italia del suo nuovo SUV elettrico. In particolare, stiamo parlando del nuovo Audi Q4 e-tron quattro, che arriverà invece nelle varie concessionarie a partire dal mese di giugno in vari allestimenti e ad un prezzo di partenza di 62.100 euro.

Iniziano gli ordini in Italia del nuovo SUV elettrico Audi Q4 e-tron quattro

Come già accennato, il nuovo SUV elettrico della casa automobilistica tedesca è finalmente ordinabile anche in Italia e sarà disponibile in diversi allestimenti. Il primo si chiama Business Advanced e offre i cerchi in lega da 19 pollici con in aggiunta pneumatici di dimensionamento differenziato tra avantreno e retrotreno e un design distintivo. Il secondo allestimento è invece S Line Edition e include in questo caso cerchi da 20 pollici e un assetto generale più sportivo. Su entrambi gli allestimenti, troviamo comunque altre chicche, come i sensori di parcheggio, l’Audi smartphone interface e il pacchetto assistenza con incluso il cruise control adattivo.

Dal punto di vista delle prestazioni, sotto al cofano del nuovo Audi Q4 e-tron quattro troviamo un motore da 220 kw di potenza e 460 nm di coppia, che permettono di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Il veicolo è inoltre in grado di avere una autonomia su strada di 487 km grazie alla presenza di una batteria da 77 kWh. Non mancano infine l’infotainment con schermo da 11.6 pollici e l’Audi virtual cockpit da 10,25 pollici.

Prezzi e disponibilità

Come già detto inizialmente, il nuovo SUV elettrico di Audi sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da giugno ad un prezzo di 62.100 euro per l’allestimento Business Advanced e a 63.700 euro per l’allestimento S Line Edition.