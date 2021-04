Pochi giorni fa la nota casa automobilstica Audi ha presentato in veste ufficiale sul mercato le sue nuove auto Q4 e-Tron e Q4 Sportback e-Tron. Tuttavia, secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, sembra che le sorprese non siano ancora finite. Durante il Salone di Shanghai che si terrà a breve, infatti, l’azienda potrebbe presentare una nuova auto elettrica appartenente alla famiglia e-Tron.

Audi potrebbe presentare a breve una nuova e-Tron elettrica: ecco il concept

A quanto pare la nota casa automobilistica tedesca ha ancora in serbo per noi altre sorprese. Nel corso delle ultime ore, infatti è stato pubblicata in rete una immagine teaser ritraente un concept di questa nuova vettura elettrica. Quest’ultima, in particolare, sembra che apparterrà alla famiglia di auto e-Tron e che verrà svelata ufficialmente durante il Salone di Shanghai.

I dettagli per il momento non sono molti. Nonostante questo, però, dal concept pubblicato è possibile notare qualche richiamo estetico alla serie e-Tron. Questa nuova auto elettrica dovrebbe essere la prima ad avere a bordo la piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Porsche. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe essere in grado di supportare nuove funzionalità di ricarica da 800V e dovrebbe garantire un ottima autonomia. I modelli Q4 e-Tron e Q4 Sportback e-Tron, invece, montano invece la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Dal punto di vista dimensionale, invece, sembra che la nuova Audi elettrica si piazzerà più o meno sullo stesso livello dell’attuale Audi A5 Sportback.

Questo è quanto conosciamo al momento di questa nuova auto elettrica targata Audi, ma ormai manca davvero poco al Salone di Shanghai, dove verranno svelati nuovi dettagli.