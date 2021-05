A breve potreste smettere di usare WhatsApp. Perché? Sicuramente saprete che il 15 maggio 2021 entra ufficialmente in vigore la nuova privacy policy dell’app. Sarà infatti un messaggio a pieno schermo che appare ogni volta che apriamo l’app a ricordarcelo, anche dopo diverso tempo che la utilizziamo.

Come cancellare il messaggio? Molto semplice, ci tocca accettare la nuova policy, che in teoria dovrebbe metterci al sicuro da qualcosa che molti temono. Nel momento in cui non accettiamo la privacy, il profilo WhatsApp non verrà automaticamente cancellato, ma l’app vi metterà in condizione di non usarla più.

WhatsApp: se non accetti i termini, potresti non usare più l’app

L’azienda ci ha tenuto ad esprimersi mediante una nota: “Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a fornire ulteriori informazioni sul nostro aggiornamento agli utenti di tutto il mondo. In quel lasso di tempo, la maggior parte delle persone che l’hanno ricevuto ha accettato l’aggiornamento e WhatsApp continua a crescere. Tuttavia, per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di farlo, i loro account non verranno eliminati o perderanno funzionalità il 15 maggio. Continueremo a fornire promemoria a quegli utenti all’interno di WhatsApp nelle settimane a venire“.

Resta quindi la data del 15 maggio, tuttavia nessun profilo verrà cancellato, anche se comunque continuerà a ricevere il messaggio per diverse settimane. Nelle ultime FAQ sul blog ufficiale di WhatsApp, andremo a leggere che il messaggio sarà praticamente fisso, quindi ci saranno dei limiti nell’utilizzare l’app, i quali diventeranno sempre più determinanti nel corso delle settimane: