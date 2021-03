Durante i prossimi mesi sarà lanciato un nuovo operatore virtuale su rete Vodafone nel mercato italiano: si tratta di Feder Mobile, azienda siciliana con sede a Catania appartenente a Feder Srl, che ha da poco ricevuto l’autorizzazione dal MISE per operare come MVNO.

Il nuovo operatore è Feder Mobile S.r.L., la cui sede è situata a Catania, in Viale Marco Polo 62. Il sito web di riferimento per il nuovo MVNO sarà federmobile.it, attualmente in fase di costruzione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Feder Mobile è il nuovo operatore virtuale che si appoggia su rete Vodafone

Feder Mobile, dopo aver ricevuto la licenza per diventare un operatore virtuale di tipo ESP, si prepara dunque al lancio sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto del nuovo operatore virtuale Feder Mobile dovrebbe avvenire presumibilmente nei primi giorni del mese di Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti.

La rete di appoggio di Feder Mobile, come anticipato poco fa, sarà quella di Vodafone (non si conosce ancora l’eventuale aggregatore tecnico). Feder Mobile, in una prima dichiarazione a MondoMobileWeb, sostiene che il suo obiettivo sarà la “trasparenza e la lealtà commerciale”. I colori presenti nella SIM sono il blu, il verde, l’arancione e il viola, che riprendono il colori presenti nel logo della società Feder.

Il nuovo operatore virtuale fa infatti riferimento alla società Feder Srl, azienda situata alle pendici dell’Etna, a Trecastagni, in provincia di Catania, specializzata nella distribuzione dei suoi accessori per smartphone e tablet, attiva sin dagli anni ’90. L’azienda catanese distribuisce i suoi prodotti su tutto il territorio nazionale e ha oltre 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Non ci resta che attendere per scoprire la data ufficiale del debutto.