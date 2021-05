Alcune offerte tariffarie proposte dall’operatore virtuale 1Mobile, con prezzi che partono da 4,49 euro al mese, sono state nuovamente prorogate, questa volta con data di scadenza fissata al 14 Maggio 2021 salvo cambiamenti.

1Mobile permette ai suoi clienti di navigare su rete Vodafone 4G, tramite l’aggregatore tecnico Effortel e con velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo ora le offerte prorogate.

1Mobile ha prorogato alcune offerte fino al 14 maggio 2021

Ad eccezione delle Special Flash Limited Edition, Power XPlus e Giga 200 Limited Edition che mantengono le scadenze precedenti, tutto il resto del portafoglio offerte di 1Mobile, precedentemente valido fino al 10 Maggio 2021, continua ad essere disponibile per ulteriori 4 giorni. La 1Mobile Special XPlus, composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionale, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati a 8,99 euro al mese.

Si passa poi all’offerta 1Mobile Start Plus New, che ogni mese offre un bundle mensile di 500 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. Prorogata anche la 1Mobile World Plus, che ogni mese si compone di 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso l’estero e 20 Giga di traffico dati al prezzo di 10 euro al mese.

Dal terzo rinnovo mensile vengono resi disponibili 5 Giga di traffico dati aggiuntivi a parità di prezzo, portando il totale a 25 Giga mensili. In questo caso, il costo di attivazione è pari a 5 euro. Restano disponibili anche la 1Mobile Call Unlimited Plus, 1Mobile Power XPlus, 1Mobile 75 XPlus Reward, 1Mobile Large XPlus Reward, 1Mobile Start XPlus Reward. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.