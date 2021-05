Pokémon GO: il mese di Maggio regala i biglietti Raid da Remoto

È arrivato il momento di dare una grande notizia a tutti gli appassionati del videogioco Pokémon Go. A breve sarà possibile ottenere in maniera del tutto gratuita i biglietti Raid da remoto. Per chi invece non fosse informato sull’argomento, di cosa si tratta?

Pokémon Go: cosa sono i Raid EX e cosa si vince a Maggio?

Come è possibile leggere sul sito ufficiale, i Raid EX sono degli eventi esclusivi “nei quali hai l’opportunità di catturare alcuni dei Pokémon più ambiti. A differenza degli altri raid, per partecipare a un EX Raid in una determinata Palestra e in un momento specifico, è necessario ricevere l’invito. Se vieni selezionato per partecipare a un EX Raid, riceverai un invito per tempo in modo da organizzarti e formulare una strategia che ti permetta di sconfiggere il potente EX Raid Boss.” Ebbene, ogni lunedì del mese di maggio sarà disponibile su Pokémon Go un Pass Raid da Remoto gratis su Pokémon GO! Questi altro non sono che gli strumenti necessari per partecipare all’evento.

Cosa fare? Per poter ricevere il biglietto da Remoto, è necessario aprire il negozio di gioco e ritirare il pacchetto gratuito disponibile ogni lunedì. (Per saperne di più, ne esistono quattro tipi: il Biglietto raid, quello per la sfida premium, il biglietto raid da remoto, e quello dell’EX Raid.

In ogni caso, il premio del mese di Pokémon Go permette agli Allenatori di partecipare ai raid disponibili nella sezione Dintorni, selezionabili sulla mappa o su invito di amici, anche da casa!

Pronti? È tempo di caccia (è concessa solo quella nei videogame)!