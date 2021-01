Groudon è tornato in Pokemon Go per un periodo limitato. Il Pokémon di tipo Terra leggendario è tornato nei Raid a cinque stelle (insieme a Kyogre) come parte dell’evento Celebrazione Hoenn del gioco, dandoti un’altra possibilità di aggiungerlo alla tua collezione. Se speri di catturarne uno prima che lasci di nuovo i Raid, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a battere e catturare Groudon.

Programma dei raid di Groudon

Groudon apparirà come un boss dei raid a cinque stelle a partire dalle 10:00 ora locale del 19 gennaio e rimarrà nel gioco fino alla stessa ora del 26 gennaio. Poiché i raid leggendari non seguono un programma prestabilito, lo saranno periodicamente durante la settimana, ma riceverai una notifica all’interno del gioco quando sta per iniziare un raid in una palestra vicina.

La tua migliore possibilità di trovare un Raid Groudon arriverà dalle 18 alle 19, la maggior parte delle palestre ospiterà i raid Groudon e Kyogre, rendendo molto più facile trovare e partecipare ai raid. Come al solito, dovrai avere un Raid Pass per partecipare a un Raid di persona o un Raid Pass remoto per unirti a uno da remoto.

Come catturare Shiny Groudon

Avrai anche la possibilità di incontrare uno Shiny Groudon durante il bis del leggendario come boss del raid. Tuttavia, le tue probabilità di trovarne uno sono abbastanza scarse e non saprai se Groudon è shiny o meno finché non sconfiggi il Pokemon e arrivi alla fase di cattura dell’incontro. La soluzione migliore per catturare uno Shiny Groudon è semplicemente prendere parte a quanti più Raid possibile mentre il Legendary è ancora in gioco.

Debolezze e contrasti di Groudon

Nonostante il suo aspetto focoso, Groudon è un Pokemon di tipo Terra puro, il che lo rende debole ai Pokemon Acqua, Erba e Ghiaccio. Puoi vedere alcuni Pokemon consigliati di ogni tipo di seguito:

Acqua: Mega Blastoise, Gyarados, Feraligatr, Swampert, Kyogre, Palkia

Erba: Mega Venusaur, Exeggutor, Sceptile, Torterra, Tangrowth, Mega Abomasnow

Ghiaccio: Weavile, Glaceon, Mamoswine, Galarian Darmanitan, Kyurem

Tipi da evitare

Come tipo Terra, Groudon ha un vantaggio sui Pokemon Roccia, Fuoco, Acciaio e Veleno, quindi ti consigliamo di evitare di portare con te mostri di quei tipi quando sfidi il Leggendario, poiché non dureranno molto a lungo se Groudon conosce Terremoto o un altro attacco a terra. Tieni presente che Groudon può anche potenzialmente conoscere Solar Beam o Fire Blast, il che significa che potrebbe essere in grado di colpire i Pokemon Erba e Acqua in modo super efficace.