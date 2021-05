Tramite alcune immagini teaser ufficiali, il produttore cinese Lenovo ha rivelato l’arrivo sul mercato nel corso delle prossime settimane di un nuovo tablet. Si tratta di Lenovo Pad Pro 2021 il quale, stando a quanto è emerso, apparterrà alla fascia medio-alta in quanto potrà contare su specifiche tecniche notevoli.

Lenovo Pad Pro 2021 sta per arrivare: ecco cosa aspettarci

A quanto pare, il noto produttore cinese sta per presentare sul mercato un nuovo tablet dalla scheda tecnica molto interessante. Come già accennato, infatti, Lenovo Pad Pro 2021 è stato spoilerato in alcune immagini teaser ufficiali pubblicate in queste ore sul portale cinese Weibo. Secondo quanto riportato, una delle caratteristiche notevoli di questo dispositivo sarà il display.

Quest’ultimo sarà un pannello OLED con una elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz ma non solo. Saranno infatti presenti il supporto ad HDR10 e a Dolby Vision e non mancherà nemmeno un’elevata risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. La luminosità massima sarà invece pari a 600 nits. A livello estetico, dai teaser possiamo scorgere delle cornici uniformi tra loro e non molto pronunciate e una porta di ricarica USB Type C sul frame laterale.

Anche dal punto di vista prestazionale, questo tablet saprà dire la sua. A bordo, infatti, troveremo uno degli ultimi processori presentati da Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 870. Si tratta di un SoC realizzato con un processo produttivo a 7 nm molto potente, paragonabile allo Snapdragon 865+ dello scorso anno. Infine, il tablet sarà in grado di eseguire una versione modificata di Windows 10 per processori ARM.

Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli sul nuovo Lenovo Pad Pro 2021 nel corso dei prossimi giorni.