WindTre si propone come grande protagonista nel mercato della telefonia mobile in questa stagione primaverile. Il gestore arancione vuole essere al passo dei principali rivali, Iliad in primis. Per riuscire nel suo obiettivo, il gruppo commerciale di WindTre ha lanciato una nuova tariffa chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre contro Iliad: la migliore tariffa con Giga quasi infiniti

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ è una delle migliore ricaricabili di questi ultimi mesi. Il pacchetto di consumi per gli abbonati propone un ticket all inclusive con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e Giga illimitati per la navigazione internet.

Previsto un costo di estremo vantaggio per la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno un costo fisso pari a 7,99 euro per il rinnovo dell’offerta. Il prezzo è bloccato, almeno durante il primo semestre di abbonamento. Gli utenti però dovranno aggiungere, in sede di attivazione, una piccola quota extra di 10 euro per la dotazione della SIM.

Per la WindTre Go Unlimited Star+ il gruppo commerciale del provider arancione prevede delle condizioni molto semplici. In primo luogo, gli utenti interessati a questa tariffa dovranno impegnarsi alla portabilità del loro numero. Allo stato attuale, quindi, l’offerta è prerogativa esclusiva dei clienti TIM, Vodafone ed Iliad.

Confermando le sue precedenti disposizioni in materia di operazioni winback, anche la Go Unlimited+ di WindTre potrà essere attivata solo in uno degli store ufficiali del gestore su scala nazionale. Non prevista ad ora l’attivazione online.