I prezzi da Unieuro raggiungono a tutti gli effetti livelli mai visti prima d’ora, sono previsti sconti importanti su un grandissimo numero di prodotti di fascia alta, grazie a quali sarà possibile spendere molto meno del previsto.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, è perfettamente fruibile anche online sul sito ufficiale, in modo da riuscire a ricevere l’ordine direttamente al proprio domicilio, senza dover nemmeno pagare le spese di spedizione, nel caso in cui comunque si dovessero superare i 49 euro. In aggiunta, coloro che vorranno richiedere la rateizzazione, potranno farlo, pagando il tutto in comode rate senza interessi, quando spenderanno più di 199 euro.

Unieuro: questi sconti sono da capogiro

Il volantino Unieuro raccoglie tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, sebbene le migliori soluzioni siano quasi integralmente legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, o meglio entro i 400 euro di spesa effettiva.

Gli utenti interessati ad un prodotto mobile potranno infatti spaziare tra Xiaomi mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T, Oppo A73, Realme C21, Oppo Reno 4, Motorola Moto G30, Motorola Moto E6s, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 o Oppo A52.

In alternativa, tornando a puntare molto più in alto, ecco arrivare i soliti top di gamma del momento, quali potrebbero essere Samsung Galaxy S21 5G in vendita a 829 euro, come anche Galaxy S21 Ultra da 1299 euro o il più economico Oppo Reno 4 Pro a 599 euro.

Tutte le informazioni sono raggiungibili tramite il sito ufficiale di Unieuro.