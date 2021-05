Un nuovo volantino Trony molto interessante è recentemente comparso all’orizzonte, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di accedere a numerosi prezzi bassi e sconti fortissimi con i quali risparmiare al massimo.

La spesa da trony è davvero ridotta ai minimi termini, in tutti i punti vendita dislocati nelle regioni Veneto, Molise, Marche, emilia romagna e Umbria, con l’aggiunta dei negozi della Repubblica di San Marino e della cittadina di Rieti, i prezzi sono decisamente più bassi del normale fino al 5 maggio. E’ presente, come al solito, anche la possibilità di affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, ovvero un finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono decine e decine di codici sconto Amazon completamente gratis.

Trony: questi sono i nuovi sconti speciali

I prezzi a cui attingere nei punti vendita Trony spaziano nella maggior parte delle categorie merceologiche, a partire ad esempio dagli smartphone di ultima generazione. Nella fascia alta sono coinvolti Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o anche Oppo Find X3 Pro, disponibili però a cifre che si avvicinano di molto ai listini del periodo.

Per riuscire a risparmiare al massimo è necessario avvicinarsi alla fascia intermedia della telefonia mobile, sotto i 500 euro di spesa sarà possibile pensare di acquistare Xiaomi Redmi 9AT, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A72, ma anche Galaxy A12 o Galaxy A51, tutti fortemente scontati rispetto al loro listino del momento.

I dettagli del volantino Trony sono disponibili qui sotto.