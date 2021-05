Essere divertenti nella vita premia. Ci si attornia di tanti amici, le persone voglio stare in compagnia di chi è allegro e spensierato. Fare anche qualche scherzo può dare una svolta alla giornata. Se a qualcuno è venuto in mente di mandare SMS anonimi a qualche suo amico, ma non ha idea come fare, è capitato nel posto giusto.

In un precedente articolo qui su Tecnoandroid vi abbiamo parlato di come mandare SMS anonimi con il proprio operatore telefonico. Nello specifico abbiamo spiegato come inviarli con Vodafone e WindTre. Ora però vi faremo vedere come fare senza passare dall’operatore telefonico, ma unicamente tramite un semplicissimo browser. Tra l’altro il prezzo è davvero basso, si potrebbe dire quasi gratis!

Come mandare SMS anonimi dal proprio browser

Mandare SMS anonimi non è mai stato così facile ed economico. Servono solo una manciata di euro e il proprio browser, come ad esempio Google Chrome. Il sito si chiama smsanonimi.it e offre, attraverso una grafica semplice e intuitiva, la possibilità di inviare un messaggio senza far sapere al destinatario chi è il mittente.

La cosa interessante di questo sito è che non necessita di registrazione. Subito appare un menù a tendina dove è possibile selezionare cosa far vedere nello spazio dedicato al mittente quando il destinatario riceverà il simpatico SMS anonimo.

Tra le varie opzioni, oltre a “Anonimo” segnaliamo le più divertenti: “Importante“, “Secret“, “Surprise“, “Amore” e tante altre tra cui alcune numerazioni americane e inglesi. Subito dopo c’è uno spazio dove dovrà essere inserito il numero di telefono del destinatario. Si dovrà indicare il prefisso nazionale, nel caso fosse quello italiano è il +39. Altrimenti il servizio supporta diversi Paesi.

Successivamente arriva il momento divertente. Il testo da inserire dovrà essere davvero esilarante. Qui è solo questione di fantasia. Si può scrive fino a un massimo di 1.224 caratteri. Sono supportate anche le emoji senza alcun problema. Un SMS anonimo di 160 caratteri costa 1,19 euro ai quali vanno aggiunti altri 0,50 euro ogni 150 caratteri in più. Nessun costo aggiuntivo viene addebitato al destinatario. Si può anche decidere di programmare l’invio dell’SMS anonimo per un secondo momento. Magari l’ispirazione vi viene di notte o la mattina presto, quindi sarà possibile scegliere non solo l’orario, ma anche il giorno dell’invio.