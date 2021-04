Molti di noi vorrebbero poter inviare messaggi senza rivelarsi al destinatario. Forse sul web la ricerca “SMS anonimi” ha prodotto risultati infiniti che, invece di chiarire le idee, hanno portato solo confusione. Niente paura, ecco la guida definitiva per inviarli direttamente dallo smartphone con il proprio operatore, quasi gratis.

Prima di procedere con l’elencare le diverse soluzioni occorre precisare una cosa. Ovviamente gli SMS risultano anonimi al destinatario fino a quando questo, servendosi delle autorità, potrà scoprire chi glieli sta inviando. Quindi i consigli di seguito riportati potranno essere utili solo per scopi nel limite della legalità, non ci riteniamo affatto responsabili di azioni che superano tale limite.

Come inviare SMS anonimi con il proprio operatore telefonico

Alcuni hanno sentito parlare della possibilità di inviare SMS anonimi utilizzando i messaggi messi a disposizione dal proprio operatore. Questa operazione è possibile però solo con WindTre e Vodafone. I costi dipendono non solo dal piano tariffario, ma anche dal singolo provider.

Iniziamo da WindTre che offre due possibilità di invio, una che permette al destinatario di rispondere agli SMS anonimi pur non riuscendo a scoprire il mittente, l’altra invece no:

per la prima opzione bisogna scrivere un messaggio di testo con questi comandi: *k[spazio]k#[spazio]testo da inviare. Ad esempio *k k# sai chi sono?. per la seconda opzione bisogna scrivere un messaggio di testo con questi comandi: *k[spazio]s[spazio]testo da inviare. Ad esempio *k s sai chi sono?.

Con WindTre il costo di questi SMS anonimi sarà tale e quale a quello previsto dal piano tariffario sottoscritto.

Per inviare SMS anonimi con Vodafone la procedura è quasi identica tranne che il messaggio dovrà essere inviato al numero 4895894. Il costo sarà di 0,29 euro cadauno. In questo caso il destinatario, a differenza di WindTre, potrà rispondere. Il testo dovrà contenere questa formattazione: S[spazio]numero del destinatario[spazio]testo da inviare. Ad esempio S 0123456789 sai chi sono?.

Un modo simpatico per fare qualche scherzo innocente agli amici. Attenzione però a non esagerare altrimenti da semplice gioco può trasformarsi in qualcosa di spiacevole. Se siete preoccupati in merito alla vostra privacy meglio che leggete questo articolo.