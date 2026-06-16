Sony LinkBuds Open in offerta: sconto del 65% su Amazon, prezzo crollato

Le Sony LinkBuds Open sono finite su Amazon con uno di quegli sconti che fanno alzare il sopracciglio, perché parliamo di un taglio del 65% che porta il prezzo da 199 euro a soli 69 euro. Si tratta di auricolari Bluetooth True Wireless con un design aperto pensato per chi vuole ascoltare la propria musica senza tagliare fuori del tutto il mondo che lo circonda. Driver ad anello da 11 mm, resistenza IPX4, connessione Multipoint e fino a 22 ore di autonomia complessiva. Un pacchetto interessante, soprattutto a questa cifra.

A chi servono davvero le Sony LinkBuds Open

Il profilo ideale è quello di chi non sta mai fermo. Runner, ciclisti, gente che si muove in città e ha bisogno di sentire il traffico, le voci, i rumori intorno per una questione di sicurezza prima ancora che di comodità. Con un design aperto come questo non capita di sentirsi tappati, e durante una corsa o una pedalata fa una differenza enorme. Ma il discorso vale anche per chi lavora in ufficio o in spazi condivisi e vuole restare raggiungibile senza isolarsi del tutto dai colleghi.

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A pesare appena 4,8 grammi, queste Sony LinkBuds Open si fanno praticamente dimenticare nell’orecchio. Il supporto Air Fitting le tiene al loro posto anche durante l’uso prolungato, senza quella sensazione fastidiosa di pressione che dopo un paio d’ore diventa insopportabile con tante cuffie in commercio.

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Qualità del suono e funzioni a un prezzo che convince

Sul fronte tecnico c’è il Digital Sound Enhancement Engine, che lavora per restituire un audio ricco e ben bilanciato. Niente di banale, considerando che si parla di auricolari aperti, dove di solito qualcosa sulla resa sonora si perde. Qui invece il risultato regge bene sia con la musica sia con i podcast, e anche durante le lunghe sessioni di chiamate di lavoro la voce resta pulita e comprensibile.

La connessione Multipoint è un altro punto a favore per chi vive con più dispositivi attivi contemporaneamente. Smartphone e computer collegati nello stesso momento, senza dover ogni volta scollegare e ricollegare a mano. Una comodità che, una volta provata, diventa difficile lasciarsi alle spalle. La resistenza IPX4 aggiunge tranquillità contro sudore e schizzi d’acqua, quindi una corsa sotto qualche goccia di pioggia non rappresenta un problema.

L’autonomia fino a 22 ore complessive copre praticamente qualsiasi giornata, anche la più piena. E con uno sconto del 65% che fa scendere il prezzo a 69 euro, queste cuffie diventano una di quelle occasioni che è difficile lasciar scappare per chi cerca auricolari premium senza spendere una cifra esagerata. Driver ad anello da 11 mm, peso piuma, design aperto e resistenza all’acqua in un unico prodotto, a un terzo del listino originale.